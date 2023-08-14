أيمن عشري رئيسا لغرفة القاهرة التجارية خلفا للمهندس إبراهيم العربي

كتبت- دينا خالد:

شكلت غرفة القاهرة التجارية هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، واختير أيمن عشري رئيساً للغرفة، خلفا للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، بحسب بيان من غرفة القاهرة.

وتم اختيار أشرف خضر أمين صندوق مساعدا، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، فيما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفقا للبيان.

ويتضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد عضوية كلٍ من "طارق السلاب، وخالد حسانين، ومحمد مهران، وأحمد الوسيمي، ومحمد منظور، وإيهاب سعيد، ومحمد سامي ، وإبراهيم المغربي، وشادى الكومي، وعبد الفتاح المحجوب، وأحمد عبد الحميد، وهاني الرواس، ونجلاء عبد المنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار".



ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.