ارتفاع أسعار الفول واللحوم والجبن في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، واللحوم الطازجة، والأرز السائب، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.47 جنيه، بانخفاض 94 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.24 جنيها، بارتفاع 1.74 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.23 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:61 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.19 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.43 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 45.08 جنيه، بانخفاض 38 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.58 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.68 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.9 جنيه، بارتفاع 11.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.2 جنيه، بارتفاع 2.16 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.35 جنيها، بارتفاع 2.35 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.11 جنيه، بارتفاع 2.91 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 103.23 جنيه، بارتفاع 2.32 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:187.71 جنيه، بارتفاع 11.03 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.91 جنيه، بانخفاض 82 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.67 جنيه، بارتفاع 2.02 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.72 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.