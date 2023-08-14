11 جنيها زيادة بكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها، بارتفاع 11 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 185 و285 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.