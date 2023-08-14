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96.6 مليون جنيه.. برايم القابضة تحقق أعلى إيرادات نصف سنوية في تاريخها

11:34 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

حسن سمير فريد

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القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تحقيق زيادة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 124% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن إيراداتها المجمعة خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 96.6 مليون جنيه، وتعد الأعلى في تاريخ الشركة، مقابل 43.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2022.

وأعلن مجلس إدارة الشركة، الذي انعقد أمس برئاسة الدكتور محمد عياد أمس الأحد، أن إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت ما يقرب من 51.1 مليون جنيه بزيادة ربع سنوية بلغت 13%.

وحققت الشركة صافي أرباح 15.1 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023 مقابل صافي خسارة 27 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان.

ووصل صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام إلى نحو 15 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغ 9.4 مليون جنيه في نفس الفترة من 2022.

وأعرب حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عن تمنياته باستمرار نمو وتطور الشركة وأثنى على أداء جميع العاملين وتفانيهم في ظل الأوضاع والمتغيرات التي تمر بها الشركة ومرحلة إعادة الهيكلة المستمرة منذ بداية العام والتي أوشكت على الانتهاء.

وقال فريد إن البوادر الإيجابية لمرحلة إعادة الهيكلة بدأت في الظهور من خلال زيادة إيرادات وأرباح الشركات التابعة والقابضة على حد سواء.

سوق مصراوى

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ايرادات شركة برايم

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