ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق.. والشعبة توضح السبب



كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار عدد من أصناف الخضروات كالطماطم والبطاطس والليمون شهدت ارتفاعات خلال الأيام الماضية في الأسواق.

وأضاف النجيب أن أسعار الطماطم تتراوح بين 6 و8 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 10 جنيهات و12 جنيها بالأسواق.

وبحسب النجيب، يتراوح سعر كيلو البطاطس في الأسواق بين 14 و16 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الليمون بين 16 و20 جنيها.

وأرجع النجيب زيادة سعر الطماطم إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح أن أسعار البطاطس والليمون ارتفعت في الأسواق بسبب "فاصل العروات"، وانتهاء محصول الموسم الماضي، موضحا أن أغلب المتوفر منهما بالأسواق كميات مخزنة، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

وأشار النجيب إلى أن هذه الأصناف من الخضروات أصناف عروية تشهد ارتفاعات دائما في فواصل الفصول من كل عام.

وأكد النجيب عدم صحة ما تردد من شائعات حول توقف عمل الصوبات الزراعية ضمن مشروع محمد نجيب القومي قائلا، إن الصور المتداولة لا تعبر عن الواقع الصحيح، فمثل هذا الوقت من كل العام تتم تهوية التربة لكافة الزراعات المحمية استعدادا لزرع الشتلات الجديدة للعروة المقبلة.