تجديد تعيين وليد جمال الدين رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 335 لسنة 2023، بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس الجاري، بحسب صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.

كان وليد جمال الدين يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للهيئة العام الماضي بقرار جمهوري في الثاني عشر من أغسطس 2022.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية إلى تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020-2025، والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، وفقا للصفحة.

وأشارت الهيئة إلى المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الوقود الأخضر سعيًا لتوطين تلك الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.