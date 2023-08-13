الملا يفتتح عددا من مشروعات التوسع في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين

كتب- أحمد والي :

زار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين، حيث افتتح وضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء، والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المُشَغِلة للميناء، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، تفقد الملا موقع مشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية جنوب الميناء، ووضع حجر الأساس للمشروع الجديد الذي يخدم المجتمع العمراني الجديد لمدينة العلمين الجديدة، والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباتها من الوقود.

وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، البالغ طاقتها نحو 400 ألف طن، كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلي.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، أن مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام على مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة.

وذكر أن المرحلة الأولى تشمل إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد، لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 5.3 مليون برميل خام، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز حوالي 8 ملايين برميل.

كما افتتح الملا مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، والتي تهدف إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي، وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

وافتتح الوزير كذلك محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً، وتقليل المدة الزمنية للشحن وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلووات، وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1.1 ميجاوات.

وأعطى الملا إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8) بالميناء بسعة 630 ألف برميل ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 2.8 مليون برميل، وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي، وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت، وفقا للبيان.

وافتتح الوزير مشروعا جديدا لتطوير، وتحديث منظومة الأمن والسلامة، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء، بالإضافة إلى تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل، ونفذت المشروع شركتا إنبي، وبتروسيف.

وقال الملا إن البنية التحتية لتلك المشروعات ذات أهمية كبيرة، وفرصة مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل، وزيادة المردود المتحقق منها.

وأضاف الملا أن هناك جهودا عملية مبذولة لتطوير البنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.