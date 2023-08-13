إيسترن كومباني: سعر علبة السجائر الكليوباترا 7 جنيهات قبل الضرائب

القاهرة- مصراوي:

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا 7 جنيهات من الشركة بدون ضرائب ورسوم تأمين صحي، ومع إضافة هذه الضرائب والرسوم يصل السعر الرسمي للمستهلك إلى 24 جنيها.

وأضاف أمان، خلال مداخلة مع برنامج آخر النهار بقناة النهار الفضائية، أن هذا السعر الحقيقي بدون ضرائب ورسوم يتضمن كل التكلفة التي تخص الشركة بما فيها استيراد المواد الخام وصناعتها وأجور العاملين بالشركة وغيرها من التكاليف.

وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي يحقق فيه بعض التجار في الوقت الحالي مكاسب فوق سعر المستهلك تصل إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي بدون ضرائب أو رسوم، وهي زيادات مريبة وغير طبيعية وقد يكون لها أهداف أكبر من مجرد جشع من بعض التجار.

وتشهد الأسواق في مصر ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير الرسمية لعدد من أصناف السجائر الشعبية والأصناف الأخرى الأكثر تداولا بين المدخنين في مصر، وسط اختفاء بعض هذه الأنواع في عدد من مناطق الجمهورية.

وأشار أمان إلى أن من بين أسباب أزمة ارتفاع أسعار السجائر لجوء بعض التجار إلى تخزين كميات منها مع اعتياد رفع الضرائب على السجائر في بعض السنوات مع بداية العام المالي، وذلك من أجل بيعها استغلالا للفرق في قيمة الضرائب.

وقال إن المستهلكين أيضا رفعوا طلباتهم على السجائر أكثر بعد ظهور الأزمة بهدف تأمين احتياجاتهم خوفا من عدم قدرتهم على الحصول على المنتج مرة أخرى بنفس الأسعار، وهو ما أدى إلى طلب غير حقيقي من المستهلك، بما ساهم في تفاقم الأزمة مع زيادة الطلب، داعيا المستهلكين بالتعامل بشكل طبيعي كما كان يحدث قبل الأزمة.

وذكر أمان أن عددا كبيرا من تجار السجائر في منطقة باب البحر بالقاهرة (المعروفة ببيع السجائر الجملة) غير مسجلين لدى الشركة، ويبيعون كميات من السجائر بين المهربة وبين ما تم جمعها من السوق من أجل التحكم فيه.

وأوضح أن الشركة ستضخ كميات أكبر من السجائر إلى الأسواق خلال هذا الأسبوع بنحو 150 مليون سيجارة أي بين 7 و8 ملايين عبوة يوميا، بزيادة بين 20 و30% عن ما كان يتم ضخه، متوقعا تحسن أوضاع السوق بشكل تدريجي خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وتصل الحصة السوقية للشركة الشرقية من سوق السجائر في مصر إلى بين 70 و75%، بحسب أمان.