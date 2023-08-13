انخفاض أسعار الفول واللحوم والجبن والمسلى في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والدواجن واللحوم الطازجة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.41 جنيه بانخفاض 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 34.5 جنيها، بانخفاض 1.74 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.4 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:61.8 جنيه، بانخفاض 1.37 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.48 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.83 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 44.7 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.66 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.52 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 302.67 جنيه، بانخفاض 5.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.04 جنيه، بانخفاض 1.46 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24 جنيها، بانخفاض 19 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.02 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 100.91 جنيه، بانخفاض 3.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:176.68 جنيه، بانخفاض 6.07 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.73 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 59.65 جنيه، بانخفاض 1.94 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.53 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.