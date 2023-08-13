أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 و275 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.
سوق مصراوى
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