ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35912 جنيها، بزيادة 545 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36241 جنيها، بارتفاع 46 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1908 جنيهات، بتراجع 4.22 جنيه.