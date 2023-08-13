ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد في المزرعة، جنيها واحدا للكرتونة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 105.75 جنيه، بارتفاع جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 107.75 جنيه، بارتفاع جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 120.75 جنيه.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية وخروج الشحنات المكدسة بالموانئ من العلف، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، وهو الأمر الذى دفع أسعار البيض للزيادة الكبيرة خلال تلك الفترة، قبل أن تدخل الحكومة وتبدأ الإفراج عن العلف المكدس بالموانئ بداية من ديسمبر الماضي.
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