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البورصة تصعد مع بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

10:31 ص الأحد 13 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 17750 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.33%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.35%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.3% إلى مستوى 17710 نقاط، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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