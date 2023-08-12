شعبة الدخان تقترح إعادة طرح مضبوطات السجائر المخزنة بمحطات "وطنية"

كتبت- شيرين صلاح:

اقترح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في بيان للشعبة اليوم السبت، على وزير التموين والتجارة الداخلية إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

وقال إمبابي إن هذا الاقتراح يهدف إلى بيع هذه المضبوطات للمستهلك بالسعر الرسمي المطبوع على العبوة، للمساهمة في حل تلك أزمة ارتفاع أسعار السجائر غير الرسمية ونقص الكميات المتوفرة منها.

وفي تصريح لمصراوي، أوضح إمبابي أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال الأيام الأربعة الماضية، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

وتهيب الشعبة بالمواطنين الإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو كشك يبع السجائر بسعر أعلى من المدون على العلبة، وفقا لإمبابي.

وشهدت أسعار السجائر "غير الرسمية" ارتفاعات متتالية وغير عادية خلال الأسابيع الماضية في الأسواق، كما اختفى بعض الأنواع منها في عدد من المناطق.

وشنت وزارة الداخلية العديد من الحملات المكثفة خلال الأيام الماضية، "للتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها".

وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 3465 قضية سجائر بإجمالى مضبوطات (995037 عبوة سجائر)، وفقا لبيان لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

وقال إمبابي في وقت سابق، لمصراوي، إن زيادة الأسعار غير الرسمية مؤخرا في الأسواق إلى جشع بعض التجار في بيع ما لديهم من بضائع بأسعار كبيرة، موضحا أن أسعار السجائر لن تتراجع في الأسواق حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.