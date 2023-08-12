هاكاثون الشباب العربي يفتح باب المشاركة في مواجهة تحديات المناخ

كتب- علاء حجاج:

فتح هاكاثون الشباب العربي، البرنامج الإقليمي في ريادة الأعمال، باب المشاركة فيه، والذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدائريّ وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة والاستخدام الأمثل للموارد.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن شركة بيبسيكو، أظهر تقرير بحثي حديث أن 65% من أفراد الجيل الحديث بمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، قلقون من القضايا التي يشهدها العالم حالياً.

وبيّنت الدراسة أن 66% من أفراد ذات المجموعة متفائلون بشأن التّغيير الذي يمكنهم إحداثه، فيما أشارت أيضاً إلى أن 50% يسعون بشكل فاعلٍ لإحداث تغيير في المجتمع من خلال الأدوات والوسائل الاجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها.

وستنعقد فعاليات الهاكاثون في كلٍّ من مصر والإمارات والسعودية والأردن ولبنان، حيث يستهدف المتقدمين من طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المراحل المبكرة الذين يتطلعون لتكوين الأفكار أو يمتلكون أفكاراً لا تزال قيد الاختبار والتي سيتم تطويرها خلال الهاكاثون، الذي ينظمه مركز الشباب العربي وشركة بيبسيكو، وفقا للبيان.

ويتعين على الراغبين تقديم طلبات المشاركة كفِرق مكونة من شخصين لثلاثة أشخاص، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 35 عاماً. وعلى كل فريق أن يتضمن عضواً واحداً على الأقل يزيد عمره عن 21 عاماً، بحسب البيان.

وسيتم تقييم واختيار الحلول المطروحة بناءً على ابتكاراتها على أن تكون مجدية من الناحية الماليّة وقابلة للتطوير، وستقوم لجنة من الخبراء بتقييم المشاركات وذلك استناداً إلى مجموعة من العناصر التي تشمل موائمة المشاريع المقدمة لمعايير الاستدامة ومساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونيّة.

كما تشمل عناصر التقييم أثر هذه المشروعات على الجوانب التي تقع ضمن المحاور الأربعة للمسابقة (المياه والزراعة والمناخ والاقتصاد الدائري) والتي تشمل التغييرات المناخية والطاقة وظواهر إزالة الغابات واستراتيجيات التحول الأخضر وخصوبة التّربة وإدارة النفايات وندرة المياه وسلامة البيئة البحريّة وغيرها، وفقا للبيان.

وستنعقد نهائيّات المنافسة خلال شهر ديسمبر المقبل بمدينة دبي الإماراتية، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدّمة من الدولٍ الخمس، حيث سيحصل أفضل 3 فائزين على جوائز المنافسة المتمثلة في تمويلٍ تأسيسيٍ خالٍ من الأسهم، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة.

كما يحصل الفائزون على فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال لمدة 5 أشهر، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل.

وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن المركز بدأ في قبول طلبات المشاركة في هاكاثون الشباب العربي تمهيداً لمؤتمر قمة المناخ COP28 الذي سيعقد هذا العام بدولة الإمارات.

وسيحظى الهاكاثون بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسيشارك مركز Plug and Play الذي يعمل كمسرع للابتكار ضمن مجموعة من المسرعات الأخرى، وفقا للبيان.