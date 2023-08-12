الإحصاء: 89% من الشباب المصري استخدم الإنترنت في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 89% من الشباب في مصر في الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما استخدم شبكة الإنترنت خلال عام 2022.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي صادر اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، أن نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب للحصول على معلومات عن السلع والخدمات بلغت 75.1% (72.9% ذكور، و77.8% إناث).

وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب لإجراء مكالمات عبر الإنترنت 72.6% ( 73.9% ذكور، و71.1% إناث)، بحسب البيان، فيما وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% (49.7% ذكور، و56.2% إناث).

وقال جهاز الإحصاء إن نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب للحصول على معلومات من الجهات الحكومية إلكترونياً وصلت إلى 51.5% (49.2% ذكور، و54.2% إناث).

وبحسب البيان، فإن هناك 1.2 مليار شاب حول العالم تتراوح أعمارهم بين (15 - 24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، ومن المتوقع ارتفاع عدد الشباب بنسبة 7% بحلول عام 2030 ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.

وأوضح بيان الإحصاء أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) في مصر بلغ 21.9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (50.5% ذكور ـ 49.5% إناث).

وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طالب (51% ذكور، و49٪ إناث)، فيما بلغ إجمالي الطلبة المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة 181.4 ألف طالب (46.1% ذكــور، و53.9% إناث).

ووصلت نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل إلى 39.2% (61.5% ذكــور، و14.4٪ إناث)، منهم 24.1% من الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و47% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي، و16.5% للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12.4% لم يحصلوا على شهادات.