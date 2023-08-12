خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الفول وزيت الذرة.. وقفزة كبيرة للذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن والأرز المعبأ خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الفول وزيت الذرة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب قفزته بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار البيض بأنواعه اليوم السبت في المزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق بسبب زيادة البلدي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور

62 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الفول وزيت الذرة وارتفاع الأرز المعبأ بالأسواق (موقع رسمي)

150 جنيها زيادة في أقل من 24 ساعة.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل التحليق