تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي يوليو 2023 بدون إجراء

كتب- علاء حجاج:

يتبقى 3 أيام على آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك قبل بدء تحويل غير المسددين إلى نظام الاستقبال خلال هذا الأسبوع، بحسب المهلة المحددة من جانب الشركة المصرية للاتصالات لعملائها.

وتحاسب فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عن استخدام أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى بعد غدٍ الاثنين 14 أغسطس، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 سبتمبر، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الارضي، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

ويمكن سداد فاتورة الخط الارضي بعدة طرق مختلفة، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني، أو المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

كانت الشركة المصرية للاتصالات انتهت من تحويل أكثر من 4 ملايين عميل من عملاء الهاتف الارضي لنظام الدفع المسبق بدلا من نظام الفاتورة ربع السنوية.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل عملاء التليفون الأرضي تدريجيا من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق خلال الشهور الأخيرة، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد على جميع العملاء إجباريا.