"تنمية الصادرات" يصدر شهادات صرف مستحقات 3.8 مليار جنيه لـ 772 شركة

كتب- شيرين صلاح:

أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إصدار صندوق تنمية الصادرات شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه، وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وقالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد 772 شركة مستفيدة.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 105 شركات بإجمالي مساندة 400 مليون جنيه.

وبلغ عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة بإجمالي مساندة 316 مليون جنيه، بحسب الوصال.