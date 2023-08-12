150 جنيها زيادة في أقل من 24 ساعة.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل التحليق

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر قفزاته بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز في بداية التعاملات بنحو 110 جنيهات، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مساء أمس إلى نحو 150 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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