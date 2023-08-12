انخفاض أسعار الفول وزيت الذرة وارتفاع الأرز المعبأ بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والدواجن الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما تراجعت أسعار زيت الذرة، والأرز السائب والفول السائب والجبن الرومي، بحسب الموقع الرسمي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.95 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 36.24 جنيها، بانخفاض 83 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.46 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:62 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 25.05 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.03 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.24 جنيه، بانخفاض 1.16 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.86 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.57 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.48 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.5 جنيه، بارتفاع 2.36 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.19 جنيه، بانخفاض 1.11 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.77 جنيه، بانخفاض 1.06 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 104.17 جنيه، بارتفاع 3.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:182.75 جنيه، بانخفاض 7.38 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.26 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.59 جنيه، بانخفاض 96 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.1 جنيه، بارتفاع 8 قروش.