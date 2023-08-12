9 جنيهات لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 13 و16 جنيها.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 جنيه و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و20 جنيه.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.