أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35366 جنيها، بزيادة 56 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36194 جنيها، بتراجع 366 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1912 جنيها، بتراجع 5.88 جنيها.