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ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق بسبب زيادة البلدي

10:54 ص السبت 12 أغسطس 2023

الدواجن

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القاهرة- (مصراوي):

واصل متوسط أسعار الدواجن الطازجة ارتفاعه اليوم السبت في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وزاد الكيلو 2.36 جنيه، ليسجل نحو 90.50 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 69.96 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.04 جنيه بحد أقصى (بزيادة نحو 4 جنيهات في البلدي).

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

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