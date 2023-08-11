سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنهيات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 5.34 دولارا بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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