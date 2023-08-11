سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنهيات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.
وزاد الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 5.34 دولارا بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 16%.. أفضل حفاضات للأطفال مانعة للتسرب ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
بخصم حتى 39%.. أفضل ألعاب الصيف لتنمية ذكاء ومهارات طفلكتفاصيل
-
احمي أجهزتك أثناء انقطاع التيار الكهربائي بهذا الجهاز البسيط يبدأتفاصيل
-
أحدث اكسسوارات لتجديد وتنظيم حمامك بأسعار تبدأ من 82 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: