زيادة الطلب ترفع أسعار الورق 15% خلال شهرين

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أسعار الورق ارتفعت بنحو 15% بقيمة إلى حدود 5 آلاف جنيه للطن خلال آخر شهرين.

وأضاف جابر، لمصراوي، أن سعر طن الورق ارتفع إلى 38 ألف جنيه للطن، مقابل 33 ألف جنيه قبل شهرين.

وأرجع الزيادة في أسعار الورق إلى ارتفاع الطلب عليه خلال هذه الفترة بسبب اقتراب الموسم الدراسي من أجل تصنيع الكشاكيل والكراسات وطباعة الكتب الدراسية.

وأشار جابر إلى أن أسعار الورق شهدت بذلك ارتفاعات بنحو 100% خلال عام، نتيجة خفض قيمة الجنيه مرات عدة، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من الورق للوفاء باحتياجات السوق المحلي.

وتستورد مصر الورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 70 و80% من احتياجاتها، وتنتج باقى احتياجات السوق محليا، بحسب جابر.

وشهدت أسعار الكتب الخارجية للفصل الأول من العام الدراسي الجديد ارتفاعا بنحو 40% مقارنة بمستوياتها في الفصل الأول من العام الماضي نتيجة للزيادة في أسعار الورق وتكلفة الطباعة والتغليف، بحسب ما قاله بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.