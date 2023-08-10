"الجارحي" تخفض سعر الحديد 450 جنيها للطن خلال أغسطس

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي خفضت سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بنحو 450 جنيها للطن خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لرسالة شركة حديد الجارحي للتجار والتي حصل مصراوي على نسخة نها، هبط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد الجارحي إلى 31500 جنيه.

وأرجع الزيني انخفاض سعر الحديد بشركة حديد الخارجي إلى وفرة المعروض من الحديد بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف الزيني، أن شركة الجارحي فقط خفضت سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال شهر أغسطس الجاري.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 29 و33 ألف جنيه، باختلاف الشركة، وفقا لقول الزيني.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.