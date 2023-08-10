"رجال الأعمال" تضخ 10 مليارات جنيه في العام الجاري لإقراض صغار المصنعين

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عن اتخاذ خطوات جادة لدعم صغار المصنعين فنيا ومهنيا الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أنشطتها الاجتماعية، حيث التوجه لضخ 10 مليار جنيه لإقراض المشروعات خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس، أنها تقوم بدور أساسي في خلق بيئة مشجعة لنمو الاقتصاد بالمجتمع المصري، وذلك من خلال الريادة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، كما تهتم الجمعية بعقد اللجان المختصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والبحث في التحديات التي تواجه العملاء ودراسة مشروعات القوانين ومناقشتها بالإضافة إلى التواصل مع صناع القرار، والاهتمام بقضايا اقتصادية متنوعة والتواصل مع الجهات المختلفة لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقدته أمس بمقرها بالإسكندرية، بحضور المهندس محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مدحت القاضي نائب رئيس الجمعية، والدكتور شريف الديواني المستشار الاقتصادي للجمعية، ونيرمين ماميش وأحمد منسي أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومروة أبو هيف، رئيس إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات.

وأكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الجمعية يقع في إطار أنشطتها لخدمة المجتمع.

وأوضح أن الجمعية تمنح القروض للأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في حالة واحدة، وهي برامج القرض الجماعي التي تستهدف السيدات، مشيراً إلى أن الجمعية تقلل الشروط المطلوبة للحصول على قرض حتى لا يكون هناك تطويل في الإجراءات على طالبي التمويل.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف زيادة حجم التمويل الذي تقدمه لل الصغيرة من 7 مليار إلى 10 مليار جنيه، خلال العام المالي 2023- 2024، فيما تبلغ محفظة الجمعية النشطة حاليا 4.2 مليار جنيه.

وقال مجلس إدارة الجمعية، إن هناك تعاون كبير بين الجمعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم لحل مشاكل المصنعين، حيث تبذل الهيئة جهودا لإزالة المعوقات أمام المصنعين.

وكشف هنو عن قرب إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الألمانية لإنشاء وحدة لدعم الأعمال هدفها دعم المصانع المتوسطة والصغيرة، وتسعى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عبر هذا التعاون إلى الاتفاق مع جهات استشارية وبحثية إلى جانب التمويل لدعم هذه المصانع فنيا.

وصرح المهندس مدحت القاضي نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك 111 فرعا لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية التابع للجمعية في 19 محافظة حالياً، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح 12 فرع جديد خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 وتغطية 20 محافظة.

واستعرض القاضي، أبرز مؤشرات مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية حيث كشف أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع في الوقت الحالي يصل إلى 620 ألف عميل، وعدد العاملين بالمشروع 3500 عامل وموظف، وإجمالي القروض المنصرفة منذ بداية المشروع في 1989 حتى الآن وصل إلى 33 مليار جنيه.

وكشف دكتور شريف الديواني المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن أن الجمعية تدرس حاليا إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التأثير الأخضر المتوسطي.

وذكر الديواني، أن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في 2019، ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت بمنحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء في مصر، وعدة دول أخرى تضم تونس، لبنان، فلسطين، إيطاليا.

وأكد الديواني على أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بمشروعات التحول الأخضر في ظل حدة التغيرات المناخية، حيث تدرس حاليا اختراق مجال الإقراض متناهي الصغر للمشروعات الخضراء.

وكشف الديواني، عن أن الجمعية بصدد الحصول على 150 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه لإقراض هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر.

وقالت نيرمين ماميش عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ حوالي 40% من حجم الاقتصاد، والتحدي لا يتمثل فقط في محاولات دمجه في الاقتصاد الرسمي، و إنما في الحفاظ على استمرار تواجده بداخله وعدم عزوفه مرة أخرى، وهذا يتطلب سياسات ضريبية وتحفيزية جيدة.