خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأرز وتراجع الحديد والذهب يعاود الصعود
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الزيت والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الفول والأرز والبيض الأحمر والأبيض، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات
انخفاض أسعار الزيت وارتفاع الأرز والفول في الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس
ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق
أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
سوق مصراوى
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