سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيها واحدا في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 7 دولارات بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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