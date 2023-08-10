إيرادات إي إف چي القابضة ترتفع 51% بالربع الثاني من 2023

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة، عن ارتفاع إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بالعام الجاري بقيمة 3.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت المجموعة في بيان اليوم الخميس، أن ارتفاع الإيرادات بالربع الثاني من 2023 إلى أداء للقطاعات الثلاثة للمجموعة وهم: بنك الاستثمار "إي اف چي هيرميس"، و aiBANK، ومنصّة التمويل غير المصرفي "إي اف چي فاينانس".

وأوضحت في البيان، أن المجموعة حققت نموا في الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 53%.

وحققت المجموعة نموا في الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 988 مليون جنيه، مصحوبا بنمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 37% ليصل إلى 842 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وفقا للبيان.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، إن أداء المجموعة خلال تلك الفترة يعكس التزامها بمواصلة تحقيق التميّز التشغيلي في الأسواق التي تعمل بها، فضلًا عن قيام قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) وإدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) لدى إي إف چي هيرميس بتنفيذ استراتيجية المجموعة الطموحة.

وأكد عوض أن شركة "ڤاليو" قد تمكنت من احتلال صدارة منصة التمويل غير المصرفي من خلال تحقيق إيرادات قوية وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما تضاعفت إيرادات aiBANK بشكل ملحوظ بفضل مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة به.

كما تمكن بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس من مواصلة النجاحات التي حققها منذ بداية العام، حيث نجح في تقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، والتي تضمنت صفقتين لأسواق الأسهم وثلاث صفقات في سوق ترتيب وإصدار الدين بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز المكانة الرائدة التي ينفرد بها القطاع باعتباره الشريك المفضل لتنفيذ مثل هذه الصفقات في المنطقة، وفقا لقول عوض.

ومن بين أبرز هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن القيام بدور المنسق العالمي المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة "الأنصاري للخدمات المالية" في سوق دبي المالي، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة.