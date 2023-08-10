قادت التضخم لمستويات قياسية.. أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها في عام



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يوليو الماضي 38.2% مقابل 36.8% في يونيو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات الجهاز، صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 36.5% مقابل 35.7% في يونيو الماضي.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا تدريجيا بالأسواق خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، مع زيادة الدولار بالبنوك وأزمة الاستيراد التي عانى منها معظم القطاعات بمصر خلال الأشهر الماضية، لكن وتيرة الزيادة هدأت نوعا ما في أبريل تأثرا باستقرار سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع الجهاز تسجيل معدل التضخم السنوي في خلال يوليو الماضي إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع كالتالي:

- ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 93.4%.

- ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%.

- زادت أسعار الخضروات بنسبة 82.3%.

- زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 68.2%.

- صعدت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%.

- زادت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%.

- زادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%.

- صعدت أسعار الفاكهة بنسبة 42.8%.

- صعدت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%.

- صعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.