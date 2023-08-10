ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، الكابوريا والمكرونة السويسي والجمبري والبوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 85 و62 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 جنيها و275 جنيه، بانخفاض 25 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها 110 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.