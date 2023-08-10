ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور



كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي والخيار الصوب في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل انخفضت أسعار الملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين4.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيهات.

البصل بين 13 و16 جنيها.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 7 و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و20 جنيه.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.