أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35293 جنيها، بتراجع 425 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36633 جنيها، بتراجع 632 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1931 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.
سوق مصراوى
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