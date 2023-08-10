معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية يسجل 2% في يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

استقر معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر يوليو الماضي عند 2%، مسجلا نفس مستواه في يونيو الماضي دون تغيير، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا تدريجيا بالأسواق خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، مع زيادة الدولار بالبنوك وأزمة الاستيراد التي عانى منها معظم القطاعات بمصر خلال الأشهر الماضية، لكن وتيرة الزيادة هدأت نوعا ما في أبريل تأثرا باستقرار سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع الجهاز تسجيل معدل التضخم الشهري 2% في خلال يوليو الماضي إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع كالتالي:

- ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.3%.

- زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.5%.

- ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%.

- صعود أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8%.

- ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.8%.

- صعود أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7%.

- ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%.

- زيادة أسعار الدخان بنسبة 8.0%.