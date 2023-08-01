أبو قير للأسمدة توضح كيف واجهت خفض كميات الغاز الموردة لمصانعها في يوليو

كتب- أحمد والي:

قالت شركة أبو قير للأسمدة إنها حققت الخطة الشهرية عن يوليو الماضي لمصانع الشركة الثلاث من المنتج النهائي، متمثلا في اليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص، وذلك رغم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة نحو 10%.

وأضافت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، أنه تم تشغيل مصانع الشركة الثلاث بكفاءة مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.

جاء ذلك ردا من الشركة على استفسارات للبورصة بشأن مدى تأثير تخفيض كمية الغاز الطبيعي لعدد من مصانع الأسمدة بناءً على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية خلال شهر يوليو 2023.

وذكرت الشركة أنها استوعبت خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة من خلال ترشيد الاستهلاك، مرجعة عدم تأثر الكميات المنتجة من المنتج النهائي بهذا الخفض إلى أن الغاز الطبيعي يستخدم لإنتاج الأمونيا (المنتج الوسيط) كون سياسة الشركة تعتمد على الأمونيا السائلة بغرض إعادة استخدامها لإنتاج الأسمدة، وذلك لمواجهة حالات خفض او انقطاع الغاز الطبيعي حال حدوثها.

وكشفت الشركة عن عودة ضخ الغاز الطبيعي بمعدلاته الطبيعية إلى مصانعها اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس.

وفي نفس السياق، أكدت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسماد مصر "ايجيفرت" عدم تأثرهما حتى الآن بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعهما، وفقا لإفصاحين للشركتين للبورصة اليوم.

وتأسست شركة أبو قير للأسمدة عام 1976، وأدرجت في البورصة في 1994، وتعمل في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمخصبات الكيماوية.

وأبو قير للأسمدة هي شركة حكومية، لكن نتيجة بيع عدد من الحصص في الشركة انخفضت حصة الدولة إلى 40.57% بعدما باع بنك الاستثمار القومي حصته البالغة 21.52% للقابضة ADQ في أبريل الماضي.

وتحتفظ الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%، والهيئة العامة للتنمية الصناعية 10.08%، وبنك ناصر الاجتماعي 5.90%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 5.47% من أسهم الشركة.