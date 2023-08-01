بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط جنيهين في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1440 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1945 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم، بتراجع 19.4 دولار بانخفاض قدرها 0.99% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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