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البورصة تهبط مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:33 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 17514 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.16%، بينما هبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 42.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 49.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.24% إلى مستوى 17595 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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