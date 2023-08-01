البترول تبحث تحديات الإنتاج بالصحراء الشرقية والغربية مع عدد من الشركات

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، الاجتماعين الدوريين مع رؤساء ومسئولي عدد من شركات الإنتاج البترولي بالصحراوين الشرقية والغربية وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج انتاج الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، ضم الاجتماعان شركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، وشركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادي السهل وبتروأمير.

وشهد الاجتماعان استعراض ودراسة موقف الإنتاج الحالي لكل شركة، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطط العمل والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مجال زيادة معدلات الإنتاج من الآبار المنتجة وخطط الحفر وإصلاح الآبار، وجهود استعادة إنتاج الآبار المغلقة، علاوة على استعراض جهود تحقيق التكامل المشترك بين الشركات والنتائج التي تمت من خلاله.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية التنسيق والتكامل بين مجموعة الشركات بكل منطقة لتنفيذ والإسراع بالخطط الإنتاجية المعتمدة، مما يسهم في زيادة الإنتاج والوقوف على التحديات، بما يدعم تحقيق أهداف برامج زيادة الإنتاج والذي يعد الهدف الرئيسي والحيوي للقطاع.

وأوضح أن ذلك يأتي بناءً على استراتيجية تكامل بين الشركات، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول والمعدات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الفنية للشركات في تنفيذ الخطط بما يسهم في النهاية في تحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة بالتوازي مع خفض نفقات التشغيل وترشيدها.

حضر الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى، ونائبه للاتفاقيات والاستكشاف محمد محيي، ورئيس الشركة العامة للبترول المهندس نبيل عبد الصادق، ورؤساء ومسئولو شركات منطقتي الصحراوين الغربية والشرقية.