خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد والعدس والسكر وارتفاع الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والدواجن والسكر والعدس اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، وعاد الذهب للارتفاع ليعوض خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

انخفاض أسعار السكر والعدس وارتفاع الجبن الرومي في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات