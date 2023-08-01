إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد والعدس والسكر وارتفاع الذهب

02:42 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والدواجن والسكر والعدس اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، وعاد الذهب للارتفاع ليعوض خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

انخفاض أسعار السكر والعدس وارتفاع الجبن الرومي في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار الحديد أسعار الدواجن سعر الذهب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29 % حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و70.6% للأدبي