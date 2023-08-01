443 مليار دولار زيادة بثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال 7 أشهر

كتب- أحمد والي:

قفز صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بزيادة ملحوظة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، حيث زاد بنسبة 43.9% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 443.2 مليار دولار ليصل إلى تريليون و452 مليار دولار.

وارتفعت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وتقدم الأمريكي مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا المسؤولة عن موقع فيسبوك في القائمة ليصل الي المركز السابع بعد زيادة ملحوظة في ثروته منذ بداية العام.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام الجاري بنهاية تعاملات 31 يوليو 2023، بحسب بيانات شبكة بلومبرج .

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم في أول 7 أشهر من 2023:

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 242 مليار دولار.

الزيادة: 105 مليارات دولار.

2- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 198 مليار دولار.

الزيادة: 36.1 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 157 مليار دولار.

الزيادة: 49.9 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 136 مليار دولار.

الزيادة: 26.9 مليار دولار.

5- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 131 مليار دولار.

الزيادة: 39.5 مليار دولار.

6- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 120 مليار دولار.

الزيادة: 36.9 مليار دولار.

7- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 118 مليار دولار.

الزيادة: 72.5 مليار دولار.

8- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 118 مليار دولار.

الزيادة: 10.3 مليار دولار.

9- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 118 مليار دولار.

الزيادة: 31.7 مليار دولار.

10- الأمريكي سيرجى برين

الثروة: 114 مليار دولار.

الزيادة: 34.4 مليار دولار.