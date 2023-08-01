تقرير: تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بمصر في الربع الثاني من 2023

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متراجعا بشكل ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري 6.9 طن مقابل نحو 7.4 طن خلال نفس الفترة من عام 2022.

(كان تقرير الربع الأول أظهر أن أول 3 أشهر في السنة سجلت طلبا على المشغولات الذهبية في مصر بكمية 9.2 طن، لكن المجلس عدل هذا الرقم في تقرير الربع الثاني، ليصبح الطلب عليها في الربع الأول 8 أطنان فقط).

وذكر التقرير الجديد أن إيران ومصر عانتا من سوء الأوضاع الاقتصادية. وانخفض الطلب في كلا السوقين إلى أقل من 7 أطنان خلال الربع الثاني، وانخفض بنسبة 7% و 8% على التوالي.

وعلى مستوى الدول العربية، سجلت الإمارات طلبا على المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 10.6 طن بنسبة تراجع 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

بينما ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% على أساس سنوي، مسجلا نحو 9.5 طن.

وارتفع الطلب على المجوهرات في تركيا بنسبة 23% عند 10.2 طن خلال الربع الثاني من العام، مما رفع الطلب في النصف الأول إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 19.7 طنًا (بزيادة 25% على أساس سنوي)، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن هذا النمو يعتبر أكثر بروزًا عند النظر إليه على خلفية تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية التركية، حيث اقتربت أسعار الأوقية من 50 ألف ليرة تركية بنهاية شهر يونيو.

وانخفض الطلب على المجوهرات في الربع الثاني في الشرق الأوسط بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 45 طناً. وشهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر انخفاض، على الرغم من أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية حيث استفاد الربع الثاني من عام 2022 من زيادة الطلب بعد كوفيد 19 بما أدى إلى قفزة كبيرة في الإنفاق، وفقا للتقرير.