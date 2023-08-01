سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط جنيهين في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1438 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 1726 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1957 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم، بتراجع 7.7 دولار بانخفاض قدرها 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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