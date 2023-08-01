انخفاض أسعار السكر والعدس وارتفاع الجبن الرومي في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر المعبأ، والعدس في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة، والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.99 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.43 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.74 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61 جنيه، بانخفاض 6.83 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.48 جنيه، بانخفاض 2.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.46 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.47 جنيه، بانخفاض 1.15 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.06 جنيه، بارتفاع 2.32 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.68 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.71 جنيه، بانخفاض 52 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.44 جنيه، بانخفاض 88 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.67 جنيه، بانخفاض 68 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.91 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 97.65 جنيه، بانخفاض 79 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 183.7 جنيه، بارتفاع 2.57 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.01 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.2 جنيه، بارتفاع 60 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.96 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.