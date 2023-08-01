ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي والحامي والخيار البلدي والبرتقال الصيفي، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى أسعار أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل انخفضت أسعار الليمون البلدي والعنب البناتي الأحمر والأصفر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 14 و17 جنيها.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البامية بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.