انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري والبوري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و95 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.