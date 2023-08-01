تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35707 جنيهات، بتراجع 488 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37371 جنيها، بتراجع 231 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1895 جنيها، بتراجع 19 جنيها.