البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 17638 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.37%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.24% إلى مستوى 17595 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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