سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض.. ويفقد مكاسبه بتعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بحلول التعاملات المسائية، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد بقيمة 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم قبل أن يعود ويفقد هذه الزيادة في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب